***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 11:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878979
BIST
13:411.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:417,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:419,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1068
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2589
En Düşük
9,1278
13:41476,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,99
|Açılış
|: 476,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:41
|VKING
|6,71
|3.908.919
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.912.330
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.736.703
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.049.469.162
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.018.000.027
|% 3,98
|
|ASELS
|18,60
|504.882.530
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|376.873.584
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,72
|351.368.003
|% 2,26
|
|ODAS
|3,40
|1.018.000.027
|% 3,98
|
|GARAN
|7,02
|1.049.469.162
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|351.368.003
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|241.982.433
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|119.821.492
|% 8,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8668
|7,8707
|% 0,93
|
|Euro
|9,2522
|9,2589
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1248
|% 0,68
|
|Frank
|8,5278
|8,5792
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0890
|2,0995
|% 0,82
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,82
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.140
|3.218
|-7,47
|
|Yarım
|1.518
|1.557
|-3,61
|
|Çeyrek
|761
|778
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,85
|