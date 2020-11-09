***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 10:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887025
BIST
11:231.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 27,44
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:238,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -0,2459
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:239,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -0,2965
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:23519,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -15,35
|Açılış
|: 519,48
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ACSEL
|18,37
|17.740.921
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.733.745
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|171.297.871
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.201.487.380
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,43
|284.599.109
|% 4,29
|
|ODAS
|3,66
|281.707.856
|% 1,67
|
|KRDMD
|3,53
|244.871.840
|% 2,32
|
|SISE
|6,69
|218.638.548
|% 1,36
|
|GARAN
|7,32
|1.201.487.380
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,43
|284.599.109
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|171.297.871
|% -16,67
|
|EKGYO
|1,83
|155.884.944
|% 1,67
|
|ODAS
|3,66
|281.707.856
|% 1,67
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2625
|8,2722
|% -2,90
|
|Euro
|9,8116
|9,8314
|% -2,91
|
|Sterlin
|10,8987
|10,9533
|% -2,44
|
|Frank
|9,1908
|9,2462
|% -2,51
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% -2,64
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|8,92
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|0,97
|
Seans Raporu
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