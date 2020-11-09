BIST En Aktif Hisseler11:43
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,2513
|8,2581
|% -3,07
|Euro
|9,7960
|9,8084
|% -3,14
|Sterlin
|10,8433
|10,8976
|% -2,94
|Frank
|9,1517
|9,2068
|% -2,93
|Riyal
|2,1989
|2,2100
|% -2,90
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,49
|Altın Gr.
|520
|520
|-14,42
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,80
Seans Raporu 11:43
- 11:56BRKSN Yüzde 9.94 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 179 adet işlem
- 11:54XU100 Endeks 1, 220 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
- 11:52GSRAY Yüzde 6.88 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 093, 168 adet işlem
- 11:51ISCTR Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 917, 094 adet işlem
- 11:50ISCTR Yüzde 5.33 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 893, 064 adet işlem