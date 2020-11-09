***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 10:05
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887029
BIST
11:291.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 26,90
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:298,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -0,2386
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:299,8315
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -0,2949
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:29520,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -13,86
|Açılış
|: 520,97
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ACSEL
|18,37
|17.863.247
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.749.632
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|UZERB
|24,00
|139.752
|% -9,98
|
|SUMAS
|32,00
|31.392
|% -5,60
|
|IDEAS
|10,30
|660.829
|% -5,07
|
|TURSG
|5,75
|62.260.628
|% 1,59
|
|RTALB
|47,38
|57.293.925
|% -1,17
|
|OYAKC
|7,82
|51.581.499
|% 2,22
|
|SOKM
|11,99
|46.806.330
|% 1,35
|
|KONTR
|19,15
|37.321.658
|% -2,15
|
|IHLGM
|1,28
|27.734.517
|% 2,40
|
|TURSG
|5,75
|62.260.628
|% 1,59
|
|OYAKC
|7,82
|51.581.499
|% 2,22
|
|SOKM
|11,99
|46.806.330
|% 1,35
|
|PEKGY
|2,72
|9.842.934
|% 0,74
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2571
|8,2682
|% -2,95
|
|Euro
|9,7989
|9,8172
|% -3,05
|
|Sterlin
|10,8220
|10,8763
|% -3,13
|
|Frank
|9,1327
|9,1878
|% -3,13
|
|Riyal
|2,1912
|2,2022
|% -3,24
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,58
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|