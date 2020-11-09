***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 10:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887033
BIST
11:351.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 26,66
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:358,2499
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -0,2694
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:359,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -0,3202
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:35520,67
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -14,15
|Açılış
|: 520,67
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ACSEL
|18,37
|17.941.025
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.758.458
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,51
|187.077.961
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.295.200.209
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|332.253.571
|% 4,58
|
|ODAS
|3,65
|307.040.361
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,42
|295.312.777
|% 3,86
|
|KRDMD
|3,53
|272.968.928
|% 2,32
|
|GARAN
|7,32
|1.295.200.209
|% 4,87
|
|SKBNK
|1,51
|187.077.961
|% -16,11
|
|YKBNK
|2,42
|295.312.777
|% 3,86
|
|TSKB
|2,19
|186.372.746
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,84
|157.241.109
|% 2,22
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2469
|8,2499
|% -3,16
|
|Euro
|9,7894
|9,8062
|% -3,16
|
|Sterlin
|10,8271
|10,8814
|% -3,08
|
|Frank
|9,1430
|9,1981
|% -3,02
|
|Riyal
|2,1942
|2,2052
|% -3,11
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,62
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-15,01
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,86
|
Seans Raporu
11:35
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11:46EUKYO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 372 adet işlem
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11:45ACSEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 18.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 382 adet işlem
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 2.35 ) 1, 333
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11:44XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 887.00 milyon TL de
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11:42GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 533, 135 adet işlem