***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 10:05
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887030
BIST
16:071.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 40,10
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:078,0572
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -0,4621
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:079,5844
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -0,5420
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:07493,96
En Yüksek
|Değişim
|: -7,64%
|| -40,86
|Açılış
|: 493,96
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DOCO
|337,70
|152.826.901
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|329.273.821
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.256.321
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.059.321
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.514.379
|% 10,00
|
|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|SANFM
|13,84
|4.311.876
|% -6,68
|
|PRZMA
|6,66
|12.741.876
|% -6,33
|
|ISBIR
|2.650,00
|911.870
|% -3,99
|
|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
|
|TURSG
|5,77
|161.286.620
|% 1,94
|
|OYAKC
|7,93
|124.793.667
|% 3,66
|
|SOKM
|11,68
|120.999.549
|% -1,27
|
|ULUUN
|11,56
|97.400.400
|% -3,91
|
|AKBNK
|5,39
|1.058.315.097
|% 7,37
|
|DOHOL
|2,60
|346.867.036
|% 1,17
|
|AKENR
|2,39
|236.492.975
|% 1,70
|
|BSOKE
|2,48
|156.121.090
|% 2,06
|
|BJKAS
|3,21
|134.566.328
|% 5,94
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0529
|8,0572
|% -5,42
|
|Euro
|9,5659
|9,5844
|% -5,35
|
|Sterlin
|10,5873
|10,6404
|% -5,23
|
|Frank
|8,8785
|8,9320
|% -5,82
|
|Riyal
|2,1425
|2,1533
|% -5,39
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-63,21
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,86
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|-271,00
|
|Tam
|3.277
|3.364
|-267,28
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-129,28
|
|Çeyrek
|795
|814
|-64,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,61
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|3,36
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 67 artarak (% 3.71 ) 1, 108
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, YAPRK, SODSN, EGEEN, ARTI, PGSUS, MARKA, DAGHL, MEGAP, BRISA
-
16:19
BLCYT, MEGAP, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
SEKUR, INFO, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 8.09 liradan (ALIŞ) işlem