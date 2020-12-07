***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 13:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891719
BIST
15:091.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:097,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:099,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:09461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KRVGD
|10,89
|331.709
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.227.743
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.769.677
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,75
|20.143.454
|% -8,31
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|VANGD
|8,00
|436.212
|% -5,33
|
|PGSUS
|63,70
|290.783.698
|% 0,71
|
|ODAS
|3,51
|268.292.555
|% 1,15
|
|HLGYO
|3,19
|187.690.048
|% -4,49
|
|HUBVC
|19,16
|102.734.703
|% 3,57
|
|BAYRK
|10,03
|95.101.114
|% -0,89
|
|IHLGM
|1,32
|89.454.728
|% 1,54
|
|PEKGY
|2,29
|63.494.569
|% -1,29
|
|TURSG
|5,95
|59.612.109
|% -0,83
|
|BAYRK
|10,03
|95.101.114
|% -0,89
|
|CUSAN
|7,00
|62.325.233
|% 4,95
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8366
|7,8392
|% 0,34
|
|Euro
|9,4903
|9,4960
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% -0,89
|
|Frank
|8,7663
|8,8191
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-10,05
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,86
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,82
|48,82
|-0,43
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem
-
15:18GEDIK
Yüzde 7.17 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 422 adet işlem
-
15:17SASA
Yüzde 7.00 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 486, 576 adet işlem