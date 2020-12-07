***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 13:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891720
BIST
15:081.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:087,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:089,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:08461,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 461,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KRVGD
|10,89
|331.982
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.338.674
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.769.677
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|428,20
|9.221.023
|% -8,07
|
|NIBAS
|83,25
|20.642.168
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|GARAN
|9,00
|958.036.487
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,95
|941.905.473
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|SASA
|20,00
|744.817.934
|% 6,89
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|567.334.993
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|569.007.065
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|376.706.292
|% 6,50
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8365
|7,8402
|% 0,35
|
|Euro
|9,4907
|9,4964
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% -0,89
|
|Frank
|8,7663
|8,8191
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,40
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem
-
15:18GEDIK
Yüzde 7.17 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 422 adet işlem