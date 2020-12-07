***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 13:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891723
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 461,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|334.868
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.642.029
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,20
|20.730.827
|% -7,81
|
|KENT
|430,00
|9.627.697
|% -7,69
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.208.297.797
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,35
|971.659.336
|% 2,94
|
|GARAN
|8,99
|966.807.583
|% -1,32
|
|DOHOL
|2,82
|856.413.508
|% -1,40
|
|THYAO
|12,32
|745.833.560
|% 1,23
|
|PETKM
|5,02
|3.208.297.797
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|570.134.170
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,82
|856.413.508
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|569.713.418
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|377.745.375
|% 6,50
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8368
|7,8384
|% 0,33
|
|Euro
|9,4887
|9,4943
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,3697
|10,4217
|% -0,93
|
|Frank
|8,7647
|8,8175
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,35
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,11
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-13,64
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-6,60
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|
Seans Raporu
15:12
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