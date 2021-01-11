***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 11:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899562
BIST
12:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
12:017,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:019,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0550
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:01443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,38
|Açılış
|: 443,50
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TURGG
|146,30
|55.917.448
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.958.630
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|KOZAL
|119,90
|621.146.267
|% 0,76
|
|TCELL
|17,21
|583.262.893
|% 2,14
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,75
|341.567.296
|% 8,27
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|TSKB
|1,85
|160.779.331
|% 0,54
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4512
|7,4559
|% 1,12
|
|Euro
|9,0851
|9,0911
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0440
|10,0944
|% 0,74
|
|Frank
|8,3710
|8,4215
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9818
|1,9918
|% 1,15
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|