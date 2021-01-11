***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 11:14
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899566
BIST
11:481.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:487,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0910
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:489,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:48443,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,21
|Açılış
|: 443,33
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TURGG
|146,30
|54.980.836
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|570.564.714
|% 2,14
|
|KOZAL
|117,90
|513.508.438
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|328.145.871
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|ODAS
|3,97
|281.203.772
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4567
|7,4642
|% 1,23
|
|Euro
|9,0902
|9,1028
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0189
|10,0691
|% 0,48
|
|Frank
|8,3571
|8,4074
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9779
|1,9879
|% 0,95
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
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