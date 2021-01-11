***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 11:15
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899570
BIST
11:271.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:277,4458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:279,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:27443,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,03
|Açılış
|: 443,16
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:27
|YAPRK
|88,55
|15.552.615
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.853.692
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|760.091.910
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|517.731.668
|% 1,90
|
|KOZAL
|117,90
|488.561.387
|% -0,92
|
|PETKM
|5,32
|457.421.504
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|420.873.487
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|760.091.910
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|420.873.487
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|253.623.126
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|457.421.504
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|255.554.551
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4458
|% 0,98
|
|Euro
|9,0808
|9,0855
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0173
|10,0675
|% 0,47
|
|Frank
|8,3585
|8,4088
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9787
|1,9887
|% 0,99
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,98
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,55
|