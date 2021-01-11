***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 11:16
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899571
BIST
11:541.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:547,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:549,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:54442,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,68
|Açılış
|: 442,76
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:54
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.008.647
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|888.257.280
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|578.539.796
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,40
|538.877.548
|% -0,50
|
|PETKM
|5,33
|487.475.749
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|455.759.421
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|888.257.280
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|455.759.421
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|337.994.074
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|487.475.749
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|158.721.607
|% 0,54
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4599
|% 1,18
|
|Euro
|9,0916
|9,0999
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0253
|10,0755
|% 0,55
|
|Frank
|8,3579
|8,4083
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:54
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