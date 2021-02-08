***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 14:03
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908164
BIST
15:231.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:237,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:238,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:23416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,41
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:23
|JANTS
|552,30
|52.830.882
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.477.422
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.054.143.627
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.054.143.627
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,60
|1.610.491.014
|% 3,30
|
|ISFIN
|4,54
|1.146.045.101
|% 9,40
|
|ODAS
|4,27
|917.600.887
|% 3,39
|
|GARAN
|9,78
|894.997.943
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.054.143.627
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.146.045.101
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,50
|566.001.529
|% 2,04
|
|ODAS
|4,27
|917.600.887
|% 3,39
|
|ALBRK
|2,21
|361.916.930
|% 0,91
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1043
|7,1084
|% 0,74
|
|Euro
|8,5440
|8,5516
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7152
|9,7640
|% 0,52
|
|Frank
|7,8690
|7,9164
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8922
|1,9017
|% 0,89
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|59,30
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,68
|
|Çeyrek
|667
|683
|14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|