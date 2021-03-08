***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 15:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915960
BIST
16:541.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:547,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1365
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:549,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1322
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:54416,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,64
|Açılış
|: 416,73
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TRILC
|12,10
|129.034
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.824.731
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.370.425
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,15
|1.758.338.255
|% 2,16
|
|GARAN
|9,06
|1.698.080.753
|% -2,05
|
|KRDMD
|7,24
|1.200.809.059
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,70
|1.130.506.463
|% 2,17
|
|THYAO
|14,67
|1.094.657.356
|% -0,74
|
|PETKM
|6,15
|1.758.338.255
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,40
|653.543.228
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.698.080.753
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|948.661.772
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,24
|1.200.809.059
|% -0,82
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6631
|7,6685
|% 1,81
|
|Euro
|9,1054
|9,1122
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5820
|10,6351
|% 1,77
|
|Frank
|8,1711
|8,2203
|% 1,40
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 1,76
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,00
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|-0,36
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Seans Raporu
16:54
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