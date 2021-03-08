***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 15:36
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915965
BIST
17:361.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,28
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:367,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:369,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:36416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,28
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TRILC
|12,10
|6.187.759
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.851.723
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.464.417
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,01
|1.885.899.365
|% -2,59
|
|PETKM
|6,18
|1.883.381.554
|% 2,66
|
|KOZAL
|133,10
|1.289.885.278
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,27
|1.246.358.484
|% -0,41
|
|THYAO
|14,63
|1.142.302.990
|% -1,01
|
|PETKM
|6,18
|1.883.381.554
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,39
|665.747.280
|% -2,85
|
|GARAN
|9,01
|1.885.899.365
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|972.501.378
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,27
|1.246.358.484
|% -0,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6515
|7,6570
|% 1,66
|
|Euro
|9,0924
|9,1018
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5746
|10,6276
|% 1,70
|
|Frank
|8,1824
|8,2317
|% 1,54
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-6,59
|
|Altın Gr.
|417
|418
|6,30
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|-0,55
|