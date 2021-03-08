***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 15:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915968
BIST
17:351.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:357,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:359,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:35416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,28
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TRILC
|12,10
|6.200.137
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.852.878
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.464.417
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|KOZAL
|133,40
|1.309.722.585
|% 3,49
|
|KRDMD
|7,27
|1.249.895.552
|% -0,41
|
|THYAO
|14,69
|1.167.208.024
|% -0,61
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,39
|666.451.739
|% -2,85
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|974.323.256
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|242.090.807
|% -2,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6515
|7,6570
|% 1,66
|
|Euro
|9,0924
|9,1018
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5740
|10,6270
|% 1,69
|
|Frank
|8,1806
|8,2299
|% 1,52
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|