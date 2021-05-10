***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 15:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935701
BIST
17:241.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,46
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:248,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2410,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:24489,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,33
|Açılış
|: 489,12
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|INVEO
|132,00
|106.673.289
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.799.434
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.644.255
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.214.571
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,68
|113.676.446
|% -5,78
|
|TKURU
|255,60
|2.335.850
|% -5,51
|
|GARAN
|7,85
|1.522.076.544
|% 1,68
|
|PETKM
|6,61
|1.031.991.815
|% 1,23
|
|THYAO
|13,21
|854.142.842
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|831.303.819
|% 2,83
|
|KOZAL
|129,80
|791.919.090
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,15
|438.174.597
|% 0,94
|
|GARAN
|7,85
|1.522.076.544
|% 1,68
|
|PETKM
|6,61
|1.031.991.815
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|256.168.029
|% 2,17
|
|KRDMD
|8,72
|831.303.819
|% 2,83
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2603
|8,2631
|% 0,35
|
|Euro
|10,0536
|10,0589
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6398
|11,6981
|% 1,38
|
|Frank
|9,1426
|9,1977
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,03
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,25
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, AKBNK
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, DOHOL
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 06 artarak (% 1.53 ) 1, 266