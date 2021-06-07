***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 12:01
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940456
BIST
17:511.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:518,6309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5110,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0213
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:51524,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,01
|Açılış
|: 524,98
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ATATP
|29,04
|10.469.791
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.241.138
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.301
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|24.021.795
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,76
|4.012.866
|% 9,30
|
|YESIL
|69,30
|20.892.418
|% -10,00
|
|METUR
|22,50
|24.218.940
|% -10,00
|
|PKENT
|2.471,00
|2.256.887
|% -8,18
|
|YAYLA
|4,11
|16.975.496
|% -7,43
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|GARAN
|8,30
|1.418.238.230
|% 2,47
|
|THYAO
|14,29
|1.278.542.636
|% 1,78
|
|KOZAL
|124,60
|722.110.785
|% 3,15
|
|SISE
|8,21
|582.234.431
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,81
|569.909.170
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|369.512.735
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|395.454.540
|% 1,81
|
|GARAN
|8,30
|1.418.238.230
|% 2,47
|
|BOBET
|4,05
|452.282.571
|% -4,26
|
|THYAO
|14,29
|1.278.542.636
|% 1,78
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6282
|8,6309
|% -0,41
|
|Euro
|10,5202
|10,5288
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1968
|12,2580
|% -0,31
|
|Frank
|9,5754
|9,6331
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2934
|2,3050
|% -0,46
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,14
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|
Seans Raporu
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