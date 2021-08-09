***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 14:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955954
BIST
14:391.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:398,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:3910,2020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:39485,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,57
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:39
|GENIL
|14,30
|572.733.085
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.350.891
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.442.513
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.153.859
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.880.024
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|41.644.174
|% -8,85
|
|FADE
|11,19
|73.638.341
|% -8,28
|
|DAGHL
|15,81
|24.284.816
|% -7,27
|
|DNISI
|12,21
|15.188.142
|% -7,15
|
|SISE
|8,27
|902.315.581
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|650.642.866
|% 0,22
|
|GENIL
|14,30
|572.733.085
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,06
|509.969.159
|% 0,75
|
|THYAO
|12,91
|400.697.228
|% 0,62
|
|ZRGYO
|1,60
|399.722.555
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,48
|347.347.167
|% 0,40
|
|SISE
|8,27
|902.315.581
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|650.642.866
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,06
|509.969.159
|% 0,75
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6343
|8,6363
|% 0,24
|
|Euro
|10,1511
|10,2020
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,41
|
|Frank
|9,3878
|9,4443
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% 0,22
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-15,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-19,95
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,65
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-2,64
|