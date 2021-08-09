***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 14:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955957
BIST
15:171.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:178,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:1710,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0241
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:17485,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,41
|Açılış
|: 485,12
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:17
|GENIL
|14,30
|573.192.615
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.376.724
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|29.466.296
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.019.069
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|90.081.874
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.906.693
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|45.176.937
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,74
|25.778.529
|% -7,68
|
|DNISI
|12,20
|15.981.291
|% -7,22
|
|SISE
|8,27
|970.937.281
|% 3,37
|
|GARAN
|9,19
|950.751.372
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,03
|582.835.343
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|573.192.615
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|470.495.034
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,60
|400.051.142
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|430.625.772
|% 0,00
|
|SISE
|8,27
|970.937.281
|% 3,37
|
|GARAN
|9,19
|950.751.372
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,03
|582.835.343
|% 0,37
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6433
|8,6465
|% 0,36
|
|Euro
|10,1714
|10,1788
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9577
|12,0177
|% 0,35
|
|Frank
|9,3871
|9,4437
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% 0,30
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-15,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|-20,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,85
|
|Çeyrek
|778
|795
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-2,58
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:30IDGYO
Yüzde 4.16 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 363, 748 adet işlem
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15:29AKCNS
Yüzde 9.03 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 410, 313 adet işlem
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15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAA, SASA
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.07 ) 1, 267
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SELGD, SNKRN, EDATA, EMNIS, SANKO, RODRG, GENIL, TGSAS