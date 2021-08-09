***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 14:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955958
BIST
14:361.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:368,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:3610,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0237
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:36484,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,71
|Açılış
|: 484,82
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:36
|GENIL
|14,30
|572.720.529
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.332.152
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.442.513
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.126.048
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.880.024
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|41.582.726
|% -8,85
|
|FADE
|11,26
|72.502.724
|% -7,70
|
|DNISI
|12,20
|15.177.617
|% -7,22
|
|DAGHL
|15,82
|24.261.785
|% -7,21
|
|SISE
|8,26
|902.241.547
|% 3,25
|
|GARAN
|9,25
|647.165.281
|% 0,22
|
|GENIL
|14,30
|572.720.529
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,05
|508.916.166
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,59
|399.722.369
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|399.722.369
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|347.308.391
|% 0,81
|
|SISE
|8,26
|902.241.547
|% 3,25
|
|GARAN
|9,25
|647.165.281
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,05
|508.916.166
|% 0,63
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6448
|8,6488
|% 0,39
|
|Euro
|10,1730
|10,1784
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,9650
|12,0250
|% 0,41
|
|Frank
|9,3998
|9,4565
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% 0,35
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-17,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|-2,88
|