***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 14:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955960
BIST
14:291.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:298,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:2910,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0276
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:29485,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,24
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:29
|GENIL
|14,30
|572.709.733
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.318.419
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.399.563
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.126.048
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.878.492
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|41.335.512
|% -8,95
|
|FADE
|11,28
|72.032.480
|% -7,54
|
|DAGHL
|15,81
|24.142.455
|% -7,27
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,27
|895.693.860
|% 3,37
|
|GARAN
|9,26
|610.587.941
|% 0,33
|
|GENIL
|14,30
|572.709.733
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,05
|505.780.841
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,59
|399.712.592
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|399.712.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|313.358.790
|% 0,40
|
|SISE
|8,27
|895.693.860
|% 3,37
|
|GARAN
|9,26
|610.587.941
|% 0,33
|
|KRDMD
|8,05
|505.780.841
|% 0,63
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6303
|8,6319
|% 0,19
|
|Euro
|10,1784
|10,1823
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,9616
|12,0216
|% 0,38
|
|Frank
|9,3911
|9,4477
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,27
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,21
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-21,68
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,49
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,25
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-2,76
|
Seans Raporu
14:29
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14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 23 artarak (% 0.25 ) 1, 272
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, RODRG, GENIL, SANKO, TGSAS, SNKRN, DAGI
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CANTE, RODRG, TGSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:43
MTRYO, AGYO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:43
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 89 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem