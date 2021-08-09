***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 14:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955963
BIST
14:541.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.434
14:548,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:5410,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0465
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:54484,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,22
|Açılış
|: 484,65
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:54
|GENIL
|14,30
|573.082.877
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.365.022
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|27.813.391
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|8.959.980
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|87.931.518
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.900.134
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,70
|44.107.018
|% -9,60
|
|DAGHL
|15,72
|25.199.762
|% -7,80
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,24
|930.256.592
|% 3,00
|
|GARAN
|9,21
|810.075.977
|% -0,22
|
|GENIL
|14,30
|573.082.877
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,02
|567.513.142
|% 0,25
|
|THYAO
|12,88
|437.447.410
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|399.830.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|414.312.496
|% 0,40
|
|SISE
|8,24
|930.256.592
|% 3,00
|
|GARAN
|9,21
|810.075.977
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,02
|567.513.142
|% 0,25
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6451
|8,6500
|% 0,40
|
|Euro
|10,1498
|10,2012
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9521
|12,0120
|% 0,30
|
|Frank
|9,3941
|9,4507
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2977
|2,3092
|% 0,31
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-17,62
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-21,09
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-10,20
|
|Çeyrek
|778
|795
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-2,79
|