***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 14:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955964
BIST
14:311.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:318,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:3110,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0293
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:31485,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,98
|Açılış
|: 485,55
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:31
|GENIL
|14,30
|572.716.010
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.332.152
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.442.513
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.126.048
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.878.584
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|41.533.075
|% -8,95
|
|FADE
|11,28
|72.229.345
|% -7,54
|
|DAGHL
|15,83
|24.150.719
|% -7,16
|
|DNISI
|12,21
|15.143.627
|% -7,15
|
|SISE
|8,27
|898.491.046
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|636.189.877
|% 0,22
|
|GENIL
|14,30
|572.716.010
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,05
|506.039.538
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,60
|399.717.017
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,60
|399.717.017
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,49
|313.469.586
|% 0,81
|
|SISE
|8,27
|898.491.046
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|636.189.877
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,05
|506.039.538
|% 0,63
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6493
|8,6538
|% 0,44
|
|Euro
|10,1772
|10,1840
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,9688
|12,0289
|% 0,45
|
|Frank
|9,4015
|9,4582
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2988
|2,3103
|% 0,36
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-17,62
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-21,09
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-10,20
|
|Çeyrek
|778
|795
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-2,79
|