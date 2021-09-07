***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 16:12
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962244
BIST
16:231.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:238,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2310,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:23488,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 488,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ORCAY
|14,33
|160.439.997
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.241.862
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.449.040
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.181.054
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,11
|84.131.547
|% -4,45
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|502.431.400
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,27
|423.609.670
|% 0,14
|
|EREGL
|18,00
|338.960.714
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.842.833
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.033.882
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|85.038.221
|% 2,07
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4593
|8,4623
|% 0,00
|
|Euro
|10,0184
|10,0248
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|
Seans Raporu
16:23
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16:33EDATA
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 320 adet işlem
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16:32SANFM
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16:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 9, 194.00 milyon TL de
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16:31OSTIM
Yüzde 6.96 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 173, 451 adet işlem
-
16:30AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 296, 958 adet işlem