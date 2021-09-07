***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 16:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962247
BIST
16:241.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:248,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2410,0252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:24488,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 488,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ORCAY
|14,33
|160.407.095
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.220.321
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.682.269
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.399.230
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.086.633
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.379.910.770
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|601.496.384
|% 0,40
|
|THYAO
|12,44
|494.122.611
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,27
|422.536.198
|% 0,14
|
|EREGL
|17,99
|337.881.149
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,54
|601.496.384
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.379.910.770
|% 0,74
|
|HALKB
|4,77
|318.087.757
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.907.845
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,27
|422.536.198
|% 0,14
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4600
|8,4617
|% -0,01
|
|Euro
|10,0153
|10,0240
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7297
|% 0,48
|
|Frank
|9,1744
|9,2297
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2482
|2,2595
|% -0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,59
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|14,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-1,04
|
Seans Raporu
16:22
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16:34PRKAB
Yüzde 4.37 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 577 adet işlem
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16:32SANFM
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16:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 9, 194.00 milyon TL de
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16:31OSTIM
Yüzde 6.96 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 173, 451 adet işlem