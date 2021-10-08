***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 14:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968652
BIST
14:391.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
14:398,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
14:3910,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0400
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
14:39504,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,33
|Açılış
|: 504,99
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler14:37
|AYCES
|55,00
|2.395.641
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|23.535.643
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.000.897
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.312.958
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,86
|4.224.413
|% 9,71
|
|SEYKM
|14,58
|2.359.438
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.924.332
|% -9,97
|
|KTSKR
|32,68
|177.854.510
|% -9,12
|
|KNFRT
|4,97
|198.504.542
|% -7,45
|
|PETKM
|6,17
|640.945.358
|% -0,96
|
|THYAO
|14,21
|638.394.111
|% 0,64
|
|SASA
|27,18
|548.345.441
|% 1,72
|
|GARAN
|9,39
|519.871.522
|% 0,00
|
|ASELS
|15,50
|516.673.980
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,79
|279.110.057
|% 0,56
|
|PETKM
|6,17
|640.945.358
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,38
|240.094.510
|% -0,42
|
|ODAS
|1,46
|99.312.793
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,58
|169.578.818
|% 0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9211
|8,9239
|% 0,55
|
|Euro
|10,3116
|10,3147
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1128
|12,1736
|% 0,61
|
|Frank
|9,5587
|9,6163
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,51
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,84
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|10,19
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|4,93
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|0,58
|
Seans Raporu
14:37
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14:47XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 7, 705.00 milyon TL de
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14:47AVGYO
Yüzde 5.82 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 140, 319 adet işlem
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14:45PENGD
Yüzde 6.01 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 176, 627 adet işlem
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14:44ACSEL
Yüzde 6.82 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 881, 759 adet işlem
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14:43GSDHO
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 769, 668 adet işlem