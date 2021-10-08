***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 14:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968657
BIST
15:361.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:368,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3610,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:36507,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,36
|Açılış
|: 507,02
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,50
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.870.975
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.673.262
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.631.005
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.041.900
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.425.677
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|190.708.333
|% -8,95
|
|THYAO
|14,18
|667.384.703
|% 0,42
|
|PETKM
|6,19
|652.239.867
|% -0,64
|
|SASA
|27,58
|644.996.181
|% 3,22
|
|ASELS
|15,48
|568.729.600
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.899.862
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.940.628
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|652.239.867
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|241.062.414
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|246.002.766
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|101.087.679
|% 0,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9070
|8,9125
|% 0,42
|
|Euro
|10,3070
|10,3145
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1063
|12,1670
|% 0,55
|
|Frank
|9,5588
|9,6164
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3652
|2,3771
|% 0,30
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|16,22
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|50,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|11,23
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,43
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|