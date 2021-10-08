***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 14:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968660
BIST
15:081.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:088,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:0810,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0727
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:08505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,39
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MAALT
|179,30
|24.365.443
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.323.554
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.290.841
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.457.824
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.963.262
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.781.845
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,86
|184.677.589
|% -8,62
|
|THYAO
|14,17
|658.115.311
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|649.352.200
|% -0,64
|
|SASA
|27,50
|580.556.230
|% 2,92
|
|ASELS
|15,51
|543.314.811
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|532.141.162
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|342.902.855
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|649.352.200
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,38
|240.730.997
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,56
|224.325.616
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.366.572
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9128
|8,9145
|% 0,45
|
|Euro
|10,3073
|10,3480
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,1075
|12,1682
|% 0,56
|
|Frank
|9,5600
|9,6176
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3692
|2,3811
|% 0,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,27
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,31
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,02
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|