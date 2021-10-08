***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 14:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968662
BIST
15:311.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:318,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0316
|Açılış
|: 8,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3110,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0344
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:31505,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,08
|Açılış
|: 505,75
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,50
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.870.975
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.673.262
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.631.005
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.041.900
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.425.677
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|190.708.333
|% -8,95
|
|THYAO
|14,18
|667.384.703
|% 0,42
|
|PETKM
|6,19
|652.239.867
|% -0,64
|
|SASA
|27,58
|644.996.181
|% 3,22
|
|ASELS
|15,48
|568.729.600
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.899.862
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.940.628
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|652.239.867
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|241.062.414
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|246.002.766
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|101.087.679
|% 0,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9032
|8,9066
|% 0,36
|
|Euro
|10,3045
|10,3097
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,1063
|12,1670
|% 0,55
|
|Frank
|9,5588
|9,6164
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3652
|2,3771
|% 0,30
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|9,48
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,58
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,44
|