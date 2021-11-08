***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:14
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975775
BIST
16:121.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,62
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.604
En Düşük
1.589
16:129,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:1211,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0689
|Açılış
|: 11,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:12569,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,38
|Açılış
|: 569,35
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
569,78
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:12
|METRO
|1,43
|36.234.718
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.417.346
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|14.617.002
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|87.270.650
|% 9,97
|
|KARYE
|14,44
|151.576.604
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.835.914
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|113.216.513
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,15
|26.927.058
|% -5,11
|
|FENER
|30,30
|71.526.420
|% -4,84
|
|THYAO
|17,96
|2.330.517.649
|% 1,76
|
|GARAN
|10,69
|1.996.938.787
|% 0,75
|
|PETKM
|7,02
|1.535.457.738
|% 5,09
|
|ASELS
|16,97
|730.926.207
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,24
|659.889.082
|% 2,55
|
|PETKM
|7,02
|1.535.457.738
|% 5,09
|
|TSKB
|1,62
|352.303.676
|% 3,18
|
|GARAN
|10,69
|1.996.938.787
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,01
|527.821.021
|% 0,00
|
|THYAO
|17,96
|2.330.517.649
|% 1,76
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7383
|9,7430
|% 0,66
|
|Euro
|11,2809
|11,2881
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1528
|13,2187
|% 0,97
|
|Frank
|10,6067
|10,6706
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5893
|2,6022
|% 0,64
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,04
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.762
|3.819
|21,00
|
|Tam
|3.744
|3.838
|21,04
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,18
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|0,68
|
Seans Raporu
16:12
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16:27KRGYO
Yüzde 7.38 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 579, 745 adet işlem
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16:26EUYO
Yüzde 8.49 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 468 adet işlem
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16:24ALCAR
Yüzde 4.25 oranında artışla 306.50 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 447 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 1, 603 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 18, 059.00 milyon TL de
-
16:23PETKM
Yüzde 5.39 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 127, 242 adet işlem