***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:16
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975786
BIST
17:361.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:369,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:3611,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0315
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:36568,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,52
|Açılış
|: 568,05
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:34
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.605.998
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.252.470
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.075.740
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|163.262.853
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|14.746.893
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,98
|33.645.972
|% -6,55
|
|BJKAS
|5,86
|123.430.922
|% -5,94
|
|GSRAY
|3,92
|178.719.135
|% -5,08
|
|THYAO
|18,01
|2.790.276.737
|% 2,04
|
|GARAN
|10,78
|2.776.901.766
|% 1,60
|
|PETKM
|7,05
|2.051.989.225
|% 5,54
|
|ASELS
|16,97
|902.837.365
|% 1,50
|
|ISCTR
|6,27
|832.202.119
|% 0,00
|
|TSKB
|1,61
|480.404.672
|% 2,55
|
|PETKM
|7,05
|2.051.989.225
|% 5,54
|
|GARAN
|10,78
|2.776.901.766
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,03
|622.832.570
|% 0,66
|
|THYAO
|18,01
|2.790.276.737
|% 2,04
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7094
|9,7142
|% 0,36
|
|Euro
|11,2378
|11,2503
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,1152
|13,1810
|% 0,68
|
|Frank
|10,5729
|10,6366
|% 0,04
|
|Riyal
|2,5822
|2,5952
|% 0,37
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,66
|
|Altın Gr.
|570
|570
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,09
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,34
|