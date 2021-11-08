***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:16
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975789
BIST
16:351.605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,91
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.605
En Düşük
1.589
16:359,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0607
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:3511,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0557
|Açılış
|: 11,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:35569,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,48
|Açılış
|: 569,46
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:35
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.430.817
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|87.755.956
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.701.791
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|12.970.416
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|161.393.609
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,05
|28.149.397
|% -5,96
|
|BJKAS
|5,87
|116.838.102
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,93
|171.625.393
|% -4,84
|
|THYAO
|17,98
|2.384.050.756
|% 1,87
|
|GARAN
|10,65
|2.102.173.822
|% 0,38
|
|PETKM
|7,07
|1.712.143.491
|% 5,84
|
|ASELS
|17,03
|800.524.479
|% 1,85
|
|SISE
|8,96
|687.680.328
|% 1,70
|
|PETKM
|7,07
|1.712.143.491
|% 5,84
|
|TSKB
|1,62
|356.872.941
|% 3,18
|
|GARAN
|10,65
|2.102.173.822
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,01
|551.371.484
|% 0,00
|
|THYAO
|17,98
|2.384.050.756
|% 1,87
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7354
|9,7399
|% 0,63
|
|Euro
|11,2666
|11,2749
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,1387
|13,2046
|% 0,86
|
|Frank
|10,5988
|10,6626
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5859
|2,5989
|% 0,51
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,40
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.762
|3.819
|21,00
|
|Tam
|3.743
|3.837
|19,58
|
|Yarım
|1.809
|1.856
|9,47
|
|Çeyrek
|907
|928
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,73
|
Seans Raporu
16:35
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16:50KLKIM
Yüzde 6.62 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 769, 235 adet işlem
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16:49INTEM
Yüzde 6.15 oranında artışla 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 165 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, DOHOL, FROTO
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 85 artarak (% 1.35 ) 1, 412
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, TSPOR, DENGE, SNPAM, DOBUR, VERTU