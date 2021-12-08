***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:39
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981917
BIST
17:022.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 28,29
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:0213,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2358
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7567
En Düşük
13,4450
17:0215,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3422
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5642
En Düşük
15,1751
17:02785,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 10,71
|Açılış
|: 785,09
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|849.368.179
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.806.512
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.269.774
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.647.542
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.397.456.166
|% 6,56
|
|SISE
|15,07
|4.171.974.464
|% 2,73
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.275.704.974
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.122.347.887
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,56
|1.793.446.292
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,63
|1.396.302.804
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|TSKB
|1,66
|501.888.920
|% 2,47
|
|SISE
|15,07
|4.171.974.464
|% 2,73
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7321
|13,7473
|% 1,91
|
|Euro
|15,5445
|15,5681
|% 2,31
|
|Sterlin
|18,0199
|18,1103
|% 1,18
|
|Frank
|14,7677
|14,8567
|% 1,65
|
|Riyal
|3,6360
|3,6542
|% 1,44
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,86
|
|Altın Gr.
|782
|783
|8,15
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.160
|5.291
|7,20
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|3,49
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,25
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:12KUTPO
Yüzde 5.22 oranında artışla 121.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 434 adet işlem
-
17:11BRISA
Yüzde 4.94 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 683, 573 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, SASA
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 28 artarak (% 1.55 ) 1, 784
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, BAGFS, AYES, DURDO, HEKTS, RALYH, ISBIR, RNPOL, ATATP, DOBUR