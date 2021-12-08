***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:40
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981920
BIST
15:401.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:4013,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2295
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:4015,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3003
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
15:40787,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,38
|Açılış
|: 787,75
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:40
|BAGFS
|13,97
|11.431.396
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.500.973
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.107.027
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.178.401
|% -9,97
|
|THYAO
|20,10
|3.559.563.687
|% 4,69
|
|GARAN
|11,93
|3.180.077.608
|% 0,85
|
|SISE
|14,69
|3.113.882.302
|% 0,14
|
|ASELS
|24,04
|2.010.474.922
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,66
|1.820.663.105
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,51
|1.224.645.987
|% 4,58
|
|YKBNK
|3,60
|1.184.607.111
|% 0,84
|
|TSKB
|1,64
|456.186.521
|% 1,23
|
|GARAN
|11,93
|3.180.077.608
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,21
|273.883.544
|% -0,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7171
|13,7196
|% 1,70
|
|Euro
|15,4989
|15,5174
|% 1,97
|
|Sterlin
|18,0594
|18,1499
|% 1,40
|
|Frank
|14,7904
|14,8795
|% 1,80
|
|Riyal
|3,6462
|3,6644
|% 1,72
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,17
|
|Altın Gr.
|787
|788
|13,14
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.187
|5.319
|35,02
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|16,94
|
|Çeyrek
|1.258
|1.286
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,35
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:52ISMEN
Yüzde 4.30 oranında artışla 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 744, 143 adet işlem
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15:51TGSAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 314, 133 adet işlem
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15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 25 artarak (% 0.52 ) 2, 155
-
15:50XU100
Endeks 1, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 35, 574.00 milyon TL de
-
15:49MERIT
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 972 adet işlem