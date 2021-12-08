***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981922
BIST
16:592.012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 30,72
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
16:5913,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2410
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7421
En Düşük
13,4450
16:5915,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3351
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5523
En Düşük
15,1751
16:59784,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 9,87
|Açılış
|: 784,25
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:59
|HEKTS
|14,76
|849.033.378
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.662.811
|% 9,95
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|GESAN
|21,32
|118.631.851
|% -9,97
|
|KZBGY
|27,16
|21.492.942
|% -9,95
|
|TUREX
|16,56
|22.011.141
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|12.333.310
|% -9,93
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.275.704.974
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.122.347.887
|% 0,62
|
|AKBNK
|7,38
|1.251.155.005
|% 2,36
|
|EREGL
|25,58
|1.207.347.480
|% 0,55
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|TSKB
|1,66
|501.888.920
|% 2,47
|
|SISE
|15,07
|4.171.974.464
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,22
|327.798.276
|% 0,00
|
|THYAO
|20,46
|4.397.456.166
|% 6,56
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7216
|13,7311
|% 1,79
|
|Euro
|15,5246
|15,5522
|% 2,20
|
|Sterlin
|18,0292
|18,1196
|% 1,23
|
|Frank
|14,7719
|14,8609
|% 1,68
|
|Riyal
|3,6370
|3,6552
|% 1,46
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,16
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,94
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.166
|5.297
|12,94
|
|Yarım
|2.497
|2.562
|6,26
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,27
|
Seans Raporu
16:59
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