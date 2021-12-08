***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981923
BIST
15:261.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:2613,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2088
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:2615,4747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2576
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5102
En Düşük
15,1751
15:26786,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 11,71
|Açılış
|: 785,10
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BAGFS
|13,97
|11.425.543
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.476.879
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.105.579
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|113.523.153
|% -9,97
|
|THYAO
|20,16
|3.512.533.353
|% 5,00
|
|GARAN
|11,95
|3.155.057.507
|% 1,01
|
|SISE
|14,52
|2.963.503.115
|% -1,02
|
|ASELS
|23,82
|1.917.328.052
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,67
|1.813.482.723
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,50
|1.186.271.924
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,61
|1.170.944.173
|% 1,12
|
|TSKB
|1,64
|455.274.765
|% 1,23
|
|GARAN
|11,95
|3.155.057.507
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,22
|267.396.337
|% 0,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6945
|13,6989
|% 1,55
|
|Euro
|15,4637
|15,4747
|% 1,69
|
|Sterlin
|18,0232
|18,1136
|% 1,19
|
|Frank
|14,7624
|14,8513
|% 1,61
|
|Riyal
|3,6417
|3,6600
|% 1,60
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,05
|
|Altın Gr.
|783
|784
|9,29
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|10,76
|
|Yarım
|2.498
|2.563
|7,08
|
|Çeyrek
|1.253
|1.282
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|0,43
|
Seans Raporu
15:26
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15:36EUHOL
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15:35XU030
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