***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991577
BIST
13:402.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,89
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4013,7797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0267
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4015,6231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1022
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:40797,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 797,50
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:38
|GEDZA
|20,04
|28.903.199
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.935.086
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.585.901
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,24
|174.618.911
|% -8,06
|
|LIDFA
|4,43
|49.910.028
|% -6,93
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,64
|18.280.831
|% -4,12
|
|THYAO
|26,88
|2.564.073.880
|% 7,78
|
|GARAN
|11,85
|1.487.268.543
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,81
|1.374.056.187
|% 1,81
|
|SISE
|15,15
|1.111.707.174
|% 1,95
|
|EREGL
|30,90
|1.093.034.603
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,76
|915.553.545
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,39
|452.232.231
|% 2,14
|
|GARAN
|11,85
|1.487.268.543
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,81
|1.374.056.187
|% 1,81
|
|THYAO
|26,88
|2.564.073.880
|% 7,78
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7660
|13,7829
|% -0,17
|
|Euro
|15,6000
|15,6291
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,6577
|18,7513
|% -0,30
|
|Frank
|14,8853
|14,9749
|% -0,60
|
|Riyal
|3,6601
|3,6785
|% -0,18
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,11
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-29,00
|
|Tam
|5.268
|5.402
|-30,59
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-14,80
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,06
|