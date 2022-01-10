***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991582
BIST
13:362.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 31,11
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:3613,7884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0180
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:3615,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0974
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:36797,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 797,30
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:36
|GEDZA
|20,04
|28.902.117
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.934.923
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.094.261
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,22
|173.357.515
|% -8,17
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|LIDFA
|4,45
|49.571.234
|% -6,51
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,67
|18.133.634
|% -3,87
|
|THYAO
|26,82
|2.483.986.732
|% 7,54
|
|GARAN
|11,84
|1.467.125.654
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,85
|1.357.232.379
|% 2,16
|
|SISE
|15,16
|1.099.792.962
|% 2,02
|
|EREGL
|30,94
|1.088.024.040
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,75
|913.920.238
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,39
|449.188.978
|% 2,14
|
|GARAN
|11,84
|1.467.125.654
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,85
|1.357.232.379
|% 2,16
|
|THYAO
|26,82
|2.483.986.732
|% 7,54
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7652
|13,7884
|% -0,13
|
|Euro
|15,6032
|15,6279
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,6648
|18,7584
|% -0,26
|
|Frank
|14,8962
|14,9859
|% -0,53
|
|Riyal
|3,6586
|3,6769
|% -0,23
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,11
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-29,00
|
|Tam
|5.268
|5.402
|-30,59
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-14,80
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,06
|