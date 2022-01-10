***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991584
BIST
13:412.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,73
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4113,7864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0200
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4115,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0989
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:41797,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 797,50
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:41
|GEDZA
|20,04
|28.903.199
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.952.278
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.609.021
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,25
|174.849.840
|% -8,01
|
|LIDFA
|4,42
|50.084.728
|% -7,14
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,65
|18.372.121
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|2.581.237.543
|% 7,78
|
|GARAN
|11,86
|1.532.457.286
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,83
|1.377.913.384
|% 1,98
|
|SISE
|15,15
|1.114.950.198
|% 1,95
|
|EREGL
|30,92
|1.095.381.370
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,77
|937.330.465
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,39
|453.048.882
|% 2,14
|
|GARAN
|11,86
|1.532.457.286
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,83
|1.377.913.384
|% 1,98
|
|THYAO
|26,88
|2.581.237.543
|% 7,78
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7638
|13,7864
|% -0,14
|
|Euro
|15,5998
|15,6264
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,6614
|18,7550
|% -0,28
|
|Frank
|14,8907
|14,9804
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6609
|3,6792
|% -0,16
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,18
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,33
|
|Cumhuriyet
|5.303
|5.383
|-18,00
|
|Tam
|5.277
|5.410
|-21,90
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,60
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|0,16
|