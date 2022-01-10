***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991587
BIST
15:002.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 34,23
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.068
En Düşük
2.047
15:0013,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0717
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:0015,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0216
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:00802,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,38
|Açılış
|: 802,41
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
802,86
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:00
|INTEM
|118,80
|26.730.180
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.824
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.199.306
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.718.917
|% 9,94
|
|ELITE
|18,26
|204.125.684
|% -7,96
|
|LIDFA
|4,45
|53.949.431
|% -6,51
|
|SANEL
|6,40
|6.621.002
|% -5,88
|
|IHAAS
|9,98
|3.454.743
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,72
|2.974.756.776
|% 7,14
|
|GARAN
|11,84
|1.781.860.340
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.530.891.006
|% 1,98
|
|EREGL
|31,08
|1.268.671.579
|% 1,50
|
|SISE
|15,15
|1.230.553.291
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.783.529
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|596.155.572
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.781.860.340
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.530.891.006
|% 1,98
|
|THYAO
|26,72
|2.974.756.776
|% 7,14
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8551
|13,8781
|% 0,52
|
|Euro
|15,6516
|15,7469
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,7795
|18,8737
|% 0,35
|
|Frank
|14,9757
|15,0659
|% 0,00
|
|Riyal
|3,6839
|3,7023
|% 0,46
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,12
|
|Altın Gr.
|801
|801
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.291
|5.425
|-7,22
|
|Yarım
|2.557
|2.624
|-3,50
|
|Çeyrek
|1.283
|1.312
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|0,10
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,14
|