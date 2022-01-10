***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991589
BIST
13:422.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 32,31
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4213,7812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0252
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4215,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1059
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:42797,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 797,50
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:40
|GEDZA
|20,04
|28.903.199
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.952.278
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.609.021
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,25
|174.849.840
|% -8,01
|
|LIDFA
|4,42
|50.084.728
|% -7,14
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,65
|18.372.121
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|2.581.237.543
|% 7,78
|
|GARAN
|11,86
|1.532.457.286
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,83
|1.377.913.384
|% 1,98
|
|SISE
|15,15
|1.114.950.198
|% 1,95
|
|EREGL
|30,92
|1.095.381.370
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,77
|937.330.465
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,39
|453.048.882
|% 2,14
|
|GARAN
|11,86
|1.532.457.286
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,83
|1.377.913.384
|% 1,98
|
|THYAO
|26,88
|2.581.237.543
|% 7,78
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7663
|13,7797
|% -0,19
|
|Euro
|15,6003
|15,6231
|% -0,65
|
|Sterlin
|18,6634
|18,7570
|% -0,27
|
|Frank
|14,8858
|14,9755
|% -0,60
|
|Riyal
|3,6613
|3,6796
|% -0,15
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|3,87
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-21,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,63
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,86
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|