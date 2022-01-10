***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991583
BIST
16:482.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 36,06
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:4813,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0578
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:4815,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0475
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:48800,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,78
|Açılış
|: 800,09
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:46
|INTEM
|118,80
|33.909.024
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.118.125
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.084.922
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|7.027.085
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,07
|245.728.045
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,37
|57.855.030
|% -8,19
|
|SANEL
|6,41
|7.244.771
|% -5,74
|
|RALYH
|11,62
|27.402.952
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,88
|3.427.323.760
|% 7,78
|
|GARAN
|11,85
|2.235.435.593
|% 0,85
|
|EREGL
|31,04
|1.715.591.189
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,80
|1.662.023.413
|% 1,72
|
|SISE
|15,22
|1.588.371.641
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,75
|1.183.147.496
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,42
|665.595.480
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.235.435.593
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.662.023.413
|% 1,72
|
|THYAO
|26,88
|3.427.323.760
|% 7,78
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8467
|13,8551
|% 0,35
|
|Euro
|15,6509
|15,6669
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,7513
|18,8453
|% 0,20
|
|Frank
|14,9430
|15,0330
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6845
|3,7030
|% 0,48
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,11
|
|Altın Gr.
|805
|805
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.314
|5.448
|15,82
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|7,65
|
|Çeyrek
|1.288
|1.318
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,11
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,32
|