***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007850
BIST
15:391.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:3914,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1514
|Açılış
|: 14,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:3915,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1270
|Açılış
|: 15,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:39915,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,41
|Açılış
|: 915,65
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SELVA
|18,76
|27.759.166
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|160.764.820
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.463.304
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,08
|75.078.373
|% 9,16
|
|EUHOL
|2,91
|21.710.905
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.220.004
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.755.235
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|77.074.054
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.727.130
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,96
|2.882.297.411
|% 3,25
|
|THYAO
|25,36
|2.050.110.980
|% 0,24
|
|EREGL
|34,42
|1.711.185.245
|% 1,24
|
|GARAN
|11,79
|1.268.061.611
|% -0,51
|
|ASELS
|24,36
|1.194.646.420
|% 0,66
|
|KRDMD
|13,96
|2.882.297.411
|% 3,25
|
|ODAS
|1,37
|271.772.192
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,97
|544.360.794
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,06
|286.098.709
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,64
|436.255.885
|% -0,27
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3587
|14,3684
|% 1,08
|
|Euro
|15,6424
|15,6789
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,8914
|18,9862
|% 0,61
|
|Frank
|15,4749
|15,5681
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8123
|3,8315
|% 0,93
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|14,65
|
|Altın Gr.
|917
|917
|17,99
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|136,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|125,57
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|60,74
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|30,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,17
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,51
|