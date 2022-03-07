***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007855
BIST
17:592.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:5914,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1603
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:5915,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0869
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:59914,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 15,29
|Açılış
|: 914,53
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MERKO
|3,42
|37.088.365
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.888.098
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.101.536
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.062.224
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.562.473
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.501.783
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.682.868
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.807.668
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.016.448
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,94
|27.429.881
|% -8,98
|
|KRDMD
|14,47
|5.045.339.240
|% 7,03
|
|THYAO
|25,94
|3.799.477.838
|% 2,53
|
|EREGL
|34,76
|2.852.856.819
|% 2,24
|
|GARAN
|11,79
|1.761.195.913
|% -0,51
|
|ASELS
|24,40
|1.590.950.648
|% 0,83
|
|KRDMD
|14,47
|5.045.339.240
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,10
|604.231.690
|% 2,94
|
|ODAS
|1,36
|332.414.777
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|659.286.010
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,64
|656.194.124
|% -0,27
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3463
|14,3560
|% 1,00
|
|Euro
|15,6226
|15,6568
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,8178
|18,9122
|% 0,22
|
|Frank
|15,4321
|15,5251
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8104
|3,8295
|% 0,87
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,20
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,93
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|2,91
|
Seans Raporu
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