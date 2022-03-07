***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007856
BIST
17:592.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:5914,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1575
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:5915,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0893
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:59914,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 15,29
|Açılış
|: 914,53
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MERKO
|3,42
|37.067.759
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.888.098
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.101.536
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.056.314
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.542.547
|% 9,91
|
|SANEL
|8,01
|10.834.896
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|11.485.200
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.656.103
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.774.919
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.986.136
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,44
|4.987.750.441
|% 6,80
|
|THYAO
|25,94
|3.763.076.002
|% 2,53
|
|EREGL
|34,72
|2.837.452.049
|% 2,12
|
|GARAN
|11,79
|1.760.382.006
|% -0,51
|
|ASELS
|24,38
|1.582.599.356
|% 0,74
|
|KRDMD
|14,44
|4.987.750.441
|% 6,80
|
|EKGYO
|2,10
|602.866.891
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|331.310.851
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,95
|650.058.784
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,64
|655.722.622
|% -0,27
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3369
|14,3551
|% 0,99
|
|Euro
|15,6132
|15,6537
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,8184
|18,9128
|% 0,22
|
|Frank
|15,4337
|15,5266
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8104
|3,8295
|% 0,87
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|16,78
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,63
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|3,41
|
Seans Raporu
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