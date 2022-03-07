***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007860
BIST
15:591.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:5914,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1620
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:5915,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1242
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:59915,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,23
|Açılış
|: 915,47
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SELVA
|18,76
|27.769.296
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|165.114.478
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.502.485
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ATSYH
|15,30
|1.718.111
|% 8,90
|
|EUHOL
|2,91
|22.128.134
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.235.271
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.981.988
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.165.107
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.876.210
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,89
|3.059.613.466
|% 2,74
|
|THYAO
|25,44
|2.298.245.090
|% 0,55
|
|EREGL
|34,42
|1.792.482.435
|% 1,24
|
|GARAN
|11,80
|1.324.898.979
|% -0,42
|
|ASELS
|24,42
|1.273.668.665
|% 0,91
|
|KRDMD
|13,89
|3.059.613.466
|% 2,74
|
|ODAS
|1,36
|275.783.004
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|559.581.265
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,06
|303.904.229
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,63
|454.954.492
|% -0,55
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3612
|14,3691
|% 1,09
|
|Euro
|15,6569
|15,6923
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,8810
|18,9757
|% 0,56
|
|Frank
|15,4647
|15,5579
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8138
|3,8329
|% 0,96
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|20,10
|
|Altın Gr.
|916
|916
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|111,00
|
|Tam
|6.048
|6.201
|114,76
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|55,51
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|27,76
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,21
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,66
|