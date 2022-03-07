***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 15:52
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007862
BIST
16:181.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
16:1814,3699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1557
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:1815,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1273
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:18916,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 17,26
|Açılış
|: 916,21
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:16
|SELVA
|18,76
|27.778.976
|% 9,96
|
|FADE
|6,44
|34.714.702
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,08
|171.582.387
|% 9,63
|
|PETUN
|24,06
|79.637.044
|% 9,07
|
|AVHOL
|5,37
|9.240.034
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|51.506.487
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.375.992
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|19.063.525
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,93
|22.749.424
|% -9,29
|
|KRDMD
|13,92
|3.193.660.371
|% 2,96
|
|THYAO
|25,32
|2.519.771.356
|% 0,08
|
|EREGL
|34,42
|1.872.630.819
|% 1,24
|
|GARAN
|11,84
|1.414.362.199
|% -0,08
|
|ASELS
|24,38
|1.335.267.646
|% 0,74
|
|KRDMD
|13,92
|3.193.660.371
|% 2,96
|
|ODAS
|1,36
|283.772.262
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|569.828.755
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,07
|309.481.992
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,64
|476.704.062
|% -0,27
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3530
|14,3641
|% 1,05
|
|Euro
|15,6619
|15,6927
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,8847
|18,9794
|% 0,58
|
|Frank
|15,4798
|15,5730
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8173
|3,8365
|% 1,06
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,08
|
|Altın Gr.
|915
|915
|15,49
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|111,00
|
|Tam
|6.052
|6.205
|118,87
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|57,50
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|28,75
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|5,96
|