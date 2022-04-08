***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018077
BIST
14:282.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,75
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:2814,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:2816,0386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:28916,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,51
|Açılış
|: 916,52
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:27
|MZHLD
|34,12
|3.428.379
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.907.424
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.359.048
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.241.243
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.009.165
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.647.914
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,30
|14.119.975
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.119.975
|% -4,00
|
|GARAN
|13,09
|3.794.712.420
|% 3,81
|
|THYAO
|35,36
|1.772.200.209
|% -0,73
|
|ASELS
|26,52
|1.222.264.671
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,26
|1.213.555.358
|% 2,74
|
|KARSN
|6,00
|1.113.166.968
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.045.624.024
|% 2,34
|
|GARAN
|13,09
|3.794.712.420
|% 3,81
|
|ODAS
|2,18
|608.286.993
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,50
|994.109.371
|% 2,51
|
|KARSN
|6,00
|1.113.166.968
|% 5,08
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7504
|14,7551
|% 0,12
|
|Euro
|16,0235
|16,0372
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1733
|19,2694
|% -0,15
|
|Frank
|15,7166
|15,8113
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9229
|3,9425
|% 0,18
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,26
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-1,19
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|